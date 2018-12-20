وزيرة الصحة: توقيع اتفاقية مع "التعليم العالي" لإدارة وتشغيل المستشفيات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن اتفاقية التعاون مع وزارة التعليم العالي، تهدف لإدارة وتشغيل المستشفيات بالاستعانة بـ4 كليات طب تتضمن جنوب الوادي والعريش وحلوان والأقصر.





وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن اتفاقية التعاون تشمل شراكة في التشغيل والإدارة بهدف تقديم خدمة مميزة للمرضى، مضيفه أن وزارة الصحة تضع كافة إمكانياتها تحت طلب أعضاء هيئة التدريس، مؤكدة الإبقاء على الأطباء والعاملين بمستشفيات وزارة الصحة كما هم.





وأضافت أن وزارة التعليم العالي، متمثلة في الجامعات ستتحمل تكاليف أجور أعضاء هيئة التدريس فقط.





ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك صعوبة حاليا في إنشاء مستشفيات جامعية جديدة وهناك نقص وعجز في المستشفي العام لوزارة الصحة وهو ما استدعى التكامل والتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن.



