غلق 3 معامل طبية غير حكومية في الإسماعيلية





وكانت إدارة العلاج الحر، أوصت بالغلق الإداري للمعامل الطبية الغير حكومية لمخالفتهم للقانون وفقا للمخالفات الثابتة بمحاضر إثبات وذلك لحين تلافي السلبيات الواردة بالمحضر والمنشآت الطبية على النحو التالي، معمل المختبر الكائن بالدور الأول علوى بالعقار رقم 41 شارع الجمهورية بالثلاثينى الإسماعيلية لوجود مخالفة واردة بمحضر اثبات الحالة وهى عدم وجود طبيب أثناء المرور وعدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات إضافة الى أن عقد النفايات منتهى بتاريخ 14 7 2018.





كما شمل القرار غلق معمل المشرق الكائن بشارع الدقهلية عرايشية مصر بجوار مسجد المطافى الإسماعيلية لوجود مخالفات واردة بمحضر اثبات الحالة المؤرخ فى 15 10 2018 حيث لا يوجد ترخيص مكانى ووجود كيماويات منتهية الصلاحية تم تحريزها ولا يوجد عقد نفايات.



وغلق معمل المتخصص للتحاليل الطبية لمديره الفنى المسئول د أمانى طارق الباروكى الكائن 5 شارع الحرية وحسين حجازى أمام مسجد أبو جاد الإسماعيلية وذلك لوجود مخالفات واردة بمحضر إثبات الحالة المؤرخ فى 15 10 2018 وهى لا يوجد ترخيص مكانى ولا يوجد عقد نفايات ولا يتبع اساليب مكافحة العدوى.



أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 754 لسنة 2018 بالغلق الإداري، لعدد ثلاث معامل طبية غير حكومية.