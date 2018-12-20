ختام البرنامج التدريبي لمديري الإدارات والمديرين العموم بجامعة جنوب الوادي

اختتمت تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات البرنامج التدريبي لمديري الإدارات والمديرين العموم، الذي نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة، خلال الفترة من 15 الى 20 ديسمبر الجاري.



وقدم الدكتور حسين عبد الباسط، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة، تدريب (الحوكمة ومدونة السلوك) في ختام البرنامج التدريبي حيث تضمن البرنامج التدريبي تعريف الحوكمة وخصائصها ومتطلبات تطبيقها في القطاع الحكومي وقيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفي.



وأشار عبد الرحيم عبد الوهاب، مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، إلى أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرات حول القيادة الفعالة وبناء فريق العمل وقادة التغيير وصنع القرار والإدارة الاستراتيجية وإدارة الجودة.