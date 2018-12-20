رئيس "مصر الثورة": المواطن يجني الآن ثمار الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية، مكنت الدولة من توفير السلع الأساسية بالأسواق.





وأضاف "أبو العطا"، خلال بيان أصدره قبل قليل، إن نتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت بالفعل في الانتقال للشارع بدليل حملة ١٠٠ مليون صحة فلولا توفر الموارد اللازمة لذلك لم تكن في استطاعة الدولة تنفيذ هذه المبادرة للقضاء بالكامل على فيرس سي، هذا بخلاف إجراءات الدولة للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الحرجة، علاوة على توفير مزيد من فرص العمل، فكلها أمور من نتائج الإصلاح الاقتصادي، ومع ذلك سيشعر المواطن أكثر بهذه الثمار مع العام المالي المقبل بالتزامن مع زيادة النمو وارتفاع نسبة الفائض الأولي.



