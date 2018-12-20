رنيم الوليلي : أتمنى مواصلة الاستمرار على صدارة التصنيف العالمي.. و التتويج ببطولة إنجلترا المفتوحة حلمي

أقام اليوم نادي وادي دجلة، حفل تكريم بطلة أندية وادي دجلة وبطلة العالم في الاسكواش ، رنيم الوليلي، عن إنجازاتها في عام ٢٠١٨، و بعد عودتها لصدارة الترتيب العالمي للاسكواش.





وحضر الحفل اللاعبة رنيم الوليلي و أسرتها و كريم درويش رئيس القطاع الرياضي في وادي دجلة و المسؤولين بالنادي .





ووجهت رنيم الشكر لنادي وادي دجلة و الراعي الخاص بها على حرصهم على تكريمها دائما بعد كل إنجاز، والشكر لأسرتها ولزوجها طارق مؤمن على دعمهم لها.





وأكدت رنيم أن هذه هي البداية ، للاستثمار الرياضي في مصر ، متمنة زيادة شركات خاصة لرعاية أبطال الرياضة في مصر بشكل عام.





وأوضحت أنها لا تفكر في التدريب حاليا، وتفكر في تطوير مستواها في الفترة المقبلة، موضحة أن طموحها وحلمها في ٢٠١٩ هو التتويج ببطولة إنجلترا المفتوحة.





وتمنت رنيم مواصلة صدارة التصنيف العالمي ، خاصة ان المنافسة مع نور الشربيني ستكون صعبة مع وجود فارق نقاط قليل مع مواطنتها.





ووجه اللواء، محمد نور سامي نائب وزير الرياضة، في كلمته وجه الشكر ، شريك أساسي مع وزارة الرياضة لدعم الدولة بالرياضيين و الأبطال وخاصة في الاسكواش.





بينما قال كريم درويش إن رنيم قدوة للرياضيين في مصر، سواء خارج او داخل الملعب الزجاجي، متمنيا استمرار انجازات اللاعبة دوليا و المحافظة على صدارة التصنيف العالمي.