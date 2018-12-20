مدير أمن البحيرة يفاجئ خدمات تأمين الكنائس قبل عيد الميلاد المجيد (صور)

فاجأ اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، الخدمات الشرطية بنطاق مركزي مركزي شرطة إيتاي البارود وشبراخيت، وشدد علي الخدمات المعينة لتأمين الكنائس خاصة مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية واحتفال الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



كما شدد مدير أمن البحيرة، علي توسيع دائرة الاشتباه وعدم قرب السيارات والدرجات البخارية لنطاق الحرم الأمن للكنيسة مع مداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس.



والتقى مدير أمن البحيرة، بالضباط والأفراد وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات، وطالبهم بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.