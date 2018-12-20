بوتين: إجراءات الحكومة الأوكرانية تؤكد شرعية استفتاء القرم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأوكرانية ضد سكان جمهورية القرم الروسية، تدل على صواب إجراءات عودة أراضي القرم إلى روسيا.

وأضاف أن عملية "ضم القرم بالقوة" (Annexation)، تعني وفقا للتعريف احتلالا لأراضي القرم، وضمها قسرا لأراضي روسيا، وهو ما يعني بالضرورة أن شعب القرم مكره على ذلك الاحتلال وعملية "الضمّ"، وبالتالي فما الداعي لعقاب هذا الشعب، ومنعه من حرية التنقل، وقطع الموارد عنه؟ فهو شعب "تحت الاحتلال" وفقا لتلك النظرية!

بينما يدل العقاب الجماعي لشعب القرم من قبل السلطات الأوكرانية، على أن ما حدث في القرم هو استفتاء شعبي وشرعي، صوّت به الشعب على العودة لقوام روسيا، ولذا تعينت معاقبته من قبل الحكومة الأوكرانية، وهو ما يؤكد شرعية التصويت في القرم، وعودتها إلى روسيا.