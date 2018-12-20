أمن بني سويف يعيد سيارة مسروقة لسعودية مقيمة في الطائف



أعادت الأجهزة الأمنية ببني سويف، سيارة مسروقة من سعودية مقيمة بالطائف استولى عليها "سائق من بني سويف" بسبب وجود خلافات مادية بينهما.



وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من محامي حر مقيم بمحافظة الغربية وكيلا عن "نورا.ع.ا" سعودية الجنسية مقيمة بالطائف اتهم سائقا يدعى "م.ي.ع" بسرقة السيارة الخاصة بها رقم "1725ا ح ص نقل" وتحمل رقم جمرك نوبيع محمل عليها براد يحمل رقم "11825جمرك نوبيع".



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، والعميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائي، وضباط مباحث مركز ببا، لضبط السيارة المسروقة وتمكنوا من ضبط السيارة "والبراد" والمشكو في حقه واعترف بارتكابه السرقة لوجود خلافات مادية بينه وبين مالكة السيارة، وتحرر محضر بالواقعة.

