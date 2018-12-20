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أسماء الطلبة المتوفين والمصابين في انهيار سطح المدرسة الخاصة عليهم بالمرج

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:33 م
أسماء الطلبة المتوفين والمصابين في انهيار سطح المدرسة الخاصة عليهم بالمرج
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 

انهار جزء من سطح مدرسة منارة الشرق الخاصة، الواقعة في نطاق حي المرج، ما نتج عنه وفاة أحد الطلاب وإصابة 6 آخرين بينهم 2 في حالة حرجة، وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام وجارٍ عمل الإسعافات لـ3 حالات من المصابين.

 

ونتج عن الحادث وفاة عبد الرحمن محمد درويش، وإصابة يوسف حسين إبراهيم بنزيف بالمخ، وكما أصيب محمد أشرف محمد نزيف بالمخ وتم تحويلهم لمستشفى السلام.

 

وانتقلت الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مقر المدرسة، وتم انتداب الأجهزة المختصة؛ لمعرفة أسباب انهيار السور.

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