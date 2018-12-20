تشديدات أمنية بملعب الغزل قبل مباراة ديربي المحلة (صور)

شهد استاد غزل المحلة أجواء أمنية قوية، وتعزيزات قبل مباراة ديربي المحلة بين الغزل والبلدية والمقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم، بالجولة الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني.

وتأخر دخول الصحفيين والإعلامين ملعب مباراة غزل المحلة وبلدية المحلة رغم وجود أسمائهم في كشف الدخول المصرح لهم بتغطية المباراة.

يدخل الغزل المبارة في المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما يأتي البلدية في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.