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السيرطة على حريق شب بمزرعة دواجن بدمنهور دون إصابات بشرية

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:30 م
السيرطة على حريق شب بمزرعة دواجن بدمنهور دون إصابات بشرية
حريق - أرشيفية
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إسلام أمين
 

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة علي حريق شب بمزرعة دواجن بمركز دمنهور، دون حدوث ثمة إصابات بشرية.

البداية تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية عزبة شيبه.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامه بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب، ملك المدعو "حسين ع.ش" 42 عاما – فلاح، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

بسؤال مالك المزرعة المذكور، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق سقف المزرعة ونفوق عدد من الدواجن وكميه من الأعلاف ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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