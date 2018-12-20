"نداء تونس": نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية

في أول تعليق للحزب التونسي الحاكم على ما نقلته وكالات أنباء على لسان مصادر بالرئاسة التونسية، عن نية الرئيس التونسي قائد السبسي، دعوة الرئيس التونسي بشار الأسد للقمة العربية المقبلة، أكد المتحدث باسم حزب الرئيس التونسي أن السبسي يقوم بالتشاور مع الدول الشقيقة قبل توجيه الدعوة رسميا.

قال المتحدث باسم حزب "حركة نداء تونس"، منجي الحرباوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس التونسي لم يوجه رسميا حتى الآن الدعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية، المقرر عقدها في تونس، في مارس المقبل.

وشدد الحرباوي على أن موقف بلاده دائما ما يكون متناغما مع موقف الأشقاء العرب، وموقف جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن تونس لا يمكن أن تتخذ موقفا أحاديا بشأن مشاركة بشار الأسد في القمة، قبل التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة.

وأكد المتحدث باسم نداء تونس على أن الحزب بات لديه قناعة بأن سوريا كانت تتعرض لمظلمة وحرب قذرة، وبأن النظام السوري كان على حق، مضيفا أن النظام السوري لم يكن في عداء مع الثورة السورية وإنما مع الجهات الخارجية التي دخلت سوريا وحملت السلاح في مواجهة الدولة والشعب السوري، من أجل أغراض حدودية وسياسية، وأجندات أجنبية.

وشدد الحرباوي على أن حزب نداء تونس يرحب بعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، وبحضور رئيسها للقمة العربية بتونس للم الشمل العربي

وكانت مصادر بالرئاسة التونسية قد قالت، أمس، أن الرئيس التونسي يجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان، بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة العربية المقرر عقدها في تونس، مارس المقبل.

غير أن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قد صرح أمس لوسائل إعلام تونسية بأن بلاده لم ترسل دعوات رسمية حتى أمس الأربعاء لحضور القمة سوى للسعودية والإمارات.