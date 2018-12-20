ارطغرل الآن لايف الحلقة 128 .. أرطغرل 128 LIVE ارطغرل مترجمة بالعربية الموسم الخامس على موقع النور أونلاين

يقدم موقع " الفجر الفني " لقرائة الأعزاء الحلقة 128 من مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس.

ونال مسلسل أرطغرل، أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي خلال سنوات عرضه، الأفضل على الإطلاق من حيث المشاهدات وتتابع الأحداث.

وحاز الموسم الخامس من قيامة أرطغرل على إعجاب الملايين من عشاق المسلسل لما يحتويه هذا الجزء الخامس من ارطغرل على دراما مثيرة تجمع بين الأحداث التاريخية للغازي أرطغرل ابن سلمان شاه قائد القبائل وما صادفه خلال رحلته لتجميع القبائل من جواسيس وخونة سواء من المغول أو الصليبيين.



قيامة ارطغرل الأكثر جماهيرية عربيا

بدأ المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل مشواره عام 2014 حيث بدأ عرض الموسم الأول من المسلسل، وقد استطاع المسلسل جذب العديد بل الملايين من المشاهدين منذ بداية عرضه، ويتم عرض المسلسل عبر قناة trt1 التركية وتعتبر هذه القناة هي الناقل الحصري للمسلسل ثم يتم إعادة عرض حلقات المسلسل عقب ترجمتها للغة العربية عبر موقع النور الإلكتروني على شبكة الإنترنت ثم تليها بعض القنوات العربية على القمر الصناعي نايل سات منها قناة اليرموك الأردنية وقناة الشرق. موقع النور الإلكتروني

يقوم موقع النور الإلكتروني بإعادة عرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس لجميع مشتركيه على شبكة الإنترنت عقب ترجمة أحداث المسلسل للغة العربية، كما تجدر الإشارة إلى أن أحداث الحلقة 126 من مسلسل أرطغرل قد تضمنت العديد من الأحداث المثيرة من أهمها هروب غوندوز من يد محاربي قبيلة أومور وأيضا محاولة قتل بامسي.





إصابة بطلة مسلسل ارطغرل أثناء التصوير

‏تعرضت الممثلة هاندا سورال مؤدية شخصية " إيلبيلغي " في مسلسل "قيامة ارطغرل" لإصابة في موقع التصوير أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل، لكن التقارير الإخبارية أشارت إلى عدم خطورة الإصابة أو استدعاء القلق.

مسلسل أرطغرل الحلقة 128

من المنتظر أن يتم عرض الحلقة 128 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر الجاري عبر القناة التركية تى ار تى ثم يتم إعادة إذاعة الحلقة عبر موقع النور الإلكتروني في صباح اليوم التالي أو عقب عرض الحلقة بساعات قليلة، كما يوفر موقع النور بعض المسلسلات الآخرى منها العربية ومنها الهندية والتركية.

ارطغرل الحلقة 127 الموسم الخامس

من المرتقب أن تحمل الحلقة 127 من مسلسل قيامة أرطغرل العديد من الأحداث منها تحاد أرطغرل مع السيدة ايلبيلغي لكي يصلوا إلى حقيقة ما يحدث بالقبيلة وكشف مؤامرة دراغوث في توريط غوندوز بمقتل السيد أومور.

ملخص أحداث أرطغرل الحلقة 127

يصل السيد أرطغرل إلى قلعة الحاكم بعد علمه بوجود غوندوز ألب هناك، كما تذهب السيدة ايلبيلغي إلى القلعى لكى تتفاوض على غوندوز ألب وتحاول الأخذ بالثأر منه.

القائد لايس يطلب فدية من أرطغرل والسيدة ايلبيلغي لكي يأخذوا غوندوز ألب، وطلب منهم ألف قطعة ذهبية. تقبل السيدة ايلبيلغي العرض وتطلب منه مهلة لكي تقوم بالحصول على الذهب، فيما يقوم بسؤال أرطغرل عن عرضه.

أرطغرل يقدم للقائد لايس صندوق مليئ بالذهب كفدية لابنه غوندوز ألب وذلك في حضور السيدة ايلبيلغي مما دفع القائد لايس لطرد ايلبيلغي من القلعة.

فتتاح معرض لـ اكسسوارات و ملابس قيامة ارطغرل في بورصا

شهدت مدينة بورصا التركية افتتاح معرض لـِ إكسسوارات والملابس الخاصة بمسلسل "قيامة أرطغرل"، وذلك بحضور صناع العمل، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في تركيا والعالم.

قيامة أرطغرل الحلقة 128

سوف نتابع معكم أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 128 والتى من المتوقع أن تشهد العديد من الأحداث وعلى أهمها هو كشف هوية دراغوث الحقيقة

