إصابات بالغة لمُسن اصطدم به "موتوسيكل" أثناء عبور الطريق الزراعي بكفرالدوار
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:28 م
إسلام أمين
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول المدعو "عبدالشافى ع.ع" 69 عاما – مقيم بقرية بردله، مصاب بكدمات بالرأس واشتباه كسر بالساق اليمنى وما بعد الارتجاج، ولا يمكن استجوابه وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بناءًا على رغبة أهليته.
وبسؤال نجله "محمود" 33 عاما – عامل، قرر أنه حال عبور والده المذكور الطريق الزراعي السريع اتجاه الإسكندرية أمام القرية محل إقامته، اصطدمت به دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو "جمعه ا.م" 43 عاما - موظف ومقيم بقرية جواد حسنى بمركز أبوحمص، مما أدى لإصابته المُشار إليها.
بسؤال قائد الدراجة البخارية المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
وبسؤال نجله "محمود" 33 عاما – عامل، قرر أنه حال عبور والده المذكور الطريق الزراعي السريع اتجاه الإسكندرية أمام القرية محل إقامته، اصطدمت به دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، قيادة المدعو "جمعه ا.م" 43 عاما - موظف ومقيم بقرية جواد حسنى بمركز أبوحمص، مما أدى لإصابته المُشار إليها.
بسؤال قائد الدراجة البخارية المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.