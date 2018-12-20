أهلي 2001 يتحدى المصري في دوري الجمهورية

يلتقي فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠١» غدا الجمعة مع فريق المصري في المباراة التي تجمعهما على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن الجولة التاسعة عشرة من بطولة الجمهورية.





الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية في البطولة، كذلك مواصلة تربعه على صدارة جدول الترتيب، لذلك يدخل المباراة باحثا عن النقاط الثلاث؛ للاقتراب من التتويج بلقب البطولة، حيث أنه في المركز الأول برصيد ٤٨ نقطة جمعها من الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في ٣ مباريات فقط، مسجلا ٥٣ هدفاً، فيما استقبلت شباكه ١٠ أهداف.





وفاز الأهلي هذا الموسم على الإسماعيلي ٣ – صفر، والمصري ٢ – صفر، ووادي دجلة ٤ – صفر، وحرس الحدود ٤ – صفر، والإنتاج الحربى ٢ – صفر، والداخلية ٦ – ١، والجونة ٦ – صفر، وبيراميدز ٣–٢، وبتروجت ٤ – ٢، والاتحاد السكندري ٤ – ١ ، وتعادل سلبياً مع مصر للمقاصة، ثم فاز على النجوم ٤ – صفر، وعلى إنبي ٣ – صفر، وتعادل مع الجيش ١ - ١، ثم فاز على سموحة ٢ - صفر، وتعادل مع المقاولون ٢ - ٢، وفاز على الزمالك ٢ - صفر، وأخيرا فاز على الإسماعيلي ٣ - ١.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معداً بدنياً.