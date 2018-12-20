طبيب الأهلي يعلن موعد عودة صلاح محسن للتدريبات الجماعية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هشام محمد لاعب الفريق، يعانى من حالة إجهاد وأنه جاهز للمشاركة في مران الفريق الأول الذي يقام في إثيوبيا.





وشارك هشام محمد، في المران البدني الذي أقيم على ملعب التتش، ثم استكمل مرانه بجلسة في «الجيم».





وأكد طبيب الفريق جاهزية لاعب وسط الأهلي لمواجهة بطل إثيوبيا التي تقام يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.





وخاض الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر مساءً إلى إثيوبيا.





وحدد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، موعد عودة صلاح محسن مهاجم الفريق، للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.





وحدد الجهاز الطبي ثلاثة أسابيع لعودة مهاجم الأهلي للمران الجماعي، بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له خلال هذه الفترة.





واشتكى صلاح من إصابة في العضلة الضامة، أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.





قائمة الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي





حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي.





خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي.





خط الوسط: حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف.





خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.



