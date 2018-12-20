الطالع الفلكى الخَمِيس 20/12/2018..شُعُور إنْسَانِى!





**القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الرّابعة و34 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى السّادسة و28 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة القلب من 20 ديسمبر - 1 يناير.





*اليوم 11 كهيك قبطى، 20 كانُون أوّل رُومى ، 12 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية،يوم صيام أوزريس فى أبيدوس البَلْيَنَة-سُوهَاج،أدّ الصّلوَات لله تَعَالى وأهْدِ ثَوَابَهَا لأمواك.





قال الحكيم المصرى: مجنُونة وجَاهلة ، مُجرِمَة وهَبلة ،(بَسْ يا أوزْعَة ، مَفِيش راجِلْ يتكلم كده عن مَرَة غَلْبَانَة).(المُمثّل العراقى يُوسف العَانِى من فيلم اليُوم السّادس-1986)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)





السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة ، سيريس ، نجم ألفا ، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة، تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة ، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه- أمشير- برمهات- برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الإكليل لتدخل منزلة القلب/قلب العقرب هوعبارة عن نجم أحمر يُمثل قلب العقرب الأحمر وسط ثلاثة نجوم على إستقامة واحدة تمثل جسد العقرب، هذه المنزلة فيها أطول ليل وأقصر نهار(غداً بمشيئة الله تَعَالى) لذا فهى ترمز لإكسير السّموم التى يحملها العقرب فى قلبه الأحمر، ويُعرف عند البدو بالنّجم الأحَيْمِرْ ، بعد هذه الليلة الحمراء السّوداء تبدأ ساعات النهار فى الزيادة ببطء ، تشتد برودة الجو والرّياح ، يُمكن زراعة البرسيم والبطاطس والفول والعدس والحلبة ، تقول العرب عن تلك المنزلة (إذا طلع القلب ، جاء الشتاء كالكلب ووقع الثلج كالثرب ،وصار أهل البوادى فى كرب، ولايُمكّن الفحل إلا ذات ثَرب) يقصد أن الفحل يفضّل الأنثى من البهائم الثرب السمينة عن الهزيلة فى هذا البرد، فالهزيلة لاتُمكّن الفحل من الإقتراب منها بينما السمينة تفعل ويكون نتاجها أفضل، بعض العرب يكرهون السّفر أثناء تلك المنزلة و القصد منه بالأساس التخويف من أضرار الصّقيع التى قد تؤذى المُسافرين بعيداً عن التشاؤم أو خلافه ، يقول الشاعر العربى ،فسيرو بقلب العقرب اليوم إنّه --سواءٌ عليكم بالنّحوس أو بالسّعد، بما أنّنا لا نزال فى كوكبة العقرب عربيّاً فلاتزال عمليّات التلقيح الجنسى بين البشر مُعَضّدَة بالتوازى مع تلقيح نتاج الحيوانات والبهائم مع تفضيل الإناث السّمَان ، تذكر بعض الرسائل عن تلك المنزلة أنها مُناسِبَة لتعاطى الأمصال والتطعيمات والتداوى بالأدوية السائلة (الشّرب سائل العقرب) كما أنّها مُناسِبَة جداً لعقد الزّواج والدّخول بالزّوجة خصوصاً مُكتنَزَة اللحم، لبس الجديد من الثياب ،بدء المشاريع والإتصال بالملوك وأصحاب النفوذ وكل المشاريع مُعَضّدَة بمشيئة الله تَعَالى بالبركة والنَماء و الزّيادة وحُسن الإستمرار وسعادة الخَاتِمَة ، ومن يُولد فى تلك المنزلة ذكراً أو أنثى يكون بمشيئة الله تَعَالى محبُوباً صالحاً مُباركاً مستور الحال.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*إخترت لك من قَنَاة يُوتُيوب

الفرنسية أوديث بياف والتى حلت ذكرى ميلادها بالأمس وكانت حياتها بعيدة عن الإلتزام فى تصرفاتها الشخصيّة مع ذلك تمتّعت باحترام وقبول الشعب الفرنسى والذى إعتبرها كنزاً قوميّاً إلى يومنا هذا ،عانت طفولة فقيرة مع جدتها العربيّة وتوفّت بعمر47 سنة بعد إدمان الكحول، رفض رجال الدّين إقامة مراسم الدّفن بسبب إعتراضهم على تصرفات حياتها فنزل الشعب الفرنسى بالآلاف لتوديعها وتوقفت حركة المرور فى باريس يوم جنازتها وهى ثانى مرّة تتوقف حركة المرور بعد خروج النازى واستقلال فرنسا،بياف تفاخرت بقدرتها أن تجعلك تذرف الدمع دون معرفتك بلغتها (نفس تأثير خوليو إغلاسيوس) أما حضورها الكريزماتى الطاغى على المسرح وسيطرتها على الجمهور فبإمكانك ملاحظته فى المقطع الرابع عندما تشير بيدها للجمهور ليتوقف عن التصفيق فيمتثل الجمهور لها ، المقطع الخامس خمسة ساعات لأشهر أغانى بياف.





1-Edith Piaf - La foule

2-Edith Piaf - La boheme

3-Édith Piaf - Ne me quitte pas

4-Edith Piaf - Padam Padam

5-Edith Piaf - 100 Greatest Hits (AudioSonic Music) [Full Album









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: قم بوضع الحدود والفواصل والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، و بالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج الثور: البحث عن فيلم كوميدى من زمن السينما النظيفة أفضل من جلسات النميمة مع صُحبة ليست طيبة ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجوزاء: لاتتمسّك بوجهة نظرك كمسألة عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.

برج السّرطان: المشاكل قد تنبع من أسباب شديدة التفاهة، منها على سبيل المثال رغبتك فى التقليل من قيمة الآخرين،إحترس من المشاكسات مهما كانت صغيرة.





برج الأسد: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى القيام بفحص الأمر بدقّة.





برج العذراء: تمسك بالصبر والهدوء فى تعاملك اليوم مع مديرك فى العمل ووالديْك فى المنزل وتوقير كبار السنّ أينما ذهبت.





برج الميزان: تمسّك بأداء عملك بالأسلوب النّمطى الروتينى وابتعد عن الطرق المختصرة ، سدّ أذنيك عن إلحاح زميل ماكر يرغب بتوريطك بأخطاء وظيفيّة.





برج العقرب: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج القوس: إن تسبب أحد أفراد أسرتك فى خسارتك لبعض المال عن طريق نفقات لسلع تافهة لا لزوم لها فلا تنزعج، التشويش الذهنى وارد من وقتٍ لآخر.





برج الجدى: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر فطريات عفنة ، لاتلق بنفسك فى مشروع تجارى أو علاقة عاطفيّة قبل الفحص والتدقيق.





برج الدّلو: وقت لإزالة المؤثرات السلبيّة التى تحيط بك،تنظيف درج مكتبك ، التخلص من علاقة مؤذية ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.





برج الحُوت: لا تحجب معلومة عن موظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.



