الصين تتوقع مزيد من المحادثات التجارية مع أمريكا بعد انتهاء هدنة يناير

قالت بكين، اليوم الخميس بعد مناقشة بالتفصيل القضايا التي سيتم تناولها في المفاوضات، إنّ الصين والولايات المتحدة ستجريان مزيداً من المحادثات التجارية في يناير، الموعد المحدد لنهاية هدنة الحرب التجارية بينهما.

وأعرب المتحدث بإسم وزارة التجارة، قاو فنج، عن الثقة في "التنفيذ الناجح" للإجماع تم التوصل إليها في محادثات يوم 1 ديسمبر بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الصيني، شي جين بينج، في الأرجنتين.

وقال قاو، إن الجانبين كانا على اتصال وثيق بينهما منذ ذلك الحين، بما في ذلك اتصالات على مستوى "نائب رئيس الوزراء" يوم الأربعاء، حيث تم الاتفاق على ترتيبات المحادثات الجديدة وقضايا الميزان التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال جاو للصحفيين في بكين "إنّ الجانبان سينظمان مشاورات تشمل اجتماعات ودعوات في أي وقت حسب الضرورة لتعزيز تنفيذ إجماع رؤساء الدول."

ولم يعط جاو تفاصيلا بشأن من سيقود المحادثات القادمة أو المكان الذي ستعقد فيه.