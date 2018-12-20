افتتاح وحدتي المتغيرات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية بالسويس (صور)

التقى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الدكتور ابراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة العامة المصرية للمساحة وذلك لإفتتاح ووحدتى المتغيرات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية.





حيث أكد الدكتور ابراهيم السعيد بأن وحدة المتغيرات المكانية هى لمتابعة المتغيرات المكانية للأراضى والبناء المخالف عن طريق الاقمار الصناعية بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية وإن نسبة الإنجاز حاليًا بلغت 100% ووحدة نظم المعلومات الجغرافية لإنشاء خريطة رقمية لمحافظة السويس وحصر وميكنة بيانات أملاك الدولة.





وخلال الاجتماع أكد محافظ السويس على أن هذا المشروع هو لحماية أملاك الدولة من التعدى عليها والحفاظ على ممتلكات الدولة لصالح الأجيال القادمة.





وقدم المحافظ الشكر للدكتور ابراهيم السعيد والعاملين بالوحدتين على المجهود المبذول فى هذا الشأن وتكريمة مع عدد من العاملين بالوحدتين وتسليمهم درع المحافظة وشهادات التقدير.





حضر اللقاء كل من اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد والمهندس حسن زين العابدين رئيس منطقة شرق الدلتا والقناة بهيئة المساحة المصرية ومدير عام الاملاك الاميرية والتخطيط العمرانى ومركز المعلومات والاستثمار وحماية أملاك الدولة والاملاك.