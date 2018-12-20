قائمة الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي.. عودة أحمد فتحي وضم 3 حراس

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة "جيما الإثيوبي" المقرر لها الأحد المقبل في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث تقرر اصطحاب 19 لاعبا في رحلة أثيوبيا التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الخميس.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي.

خط الوسط: حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام جيما الإثيوبي

واستبعد الجهاز الفني للأهلي كل من محمد نجيب وسعد سمير ووليد سليمان من قائمة المارد الأحمر المسافرة إلى إثيوبيا بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها الثلاثي.

الأهلي يطير لإثيوبيا مساء اليوم

تغادر القاهرة في العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى أثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما ابا جيفار في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى أثيوبيا مساء أول أمس الثلاثاء لكن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة جعل مسئولو الأهلي يقومون بتغيير موعد السفر.





واختتم الفريق الأحمر ، تدريباته صباح اليوم الخميس، على ستاد مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى أثيوبيا.