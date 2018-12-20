إعادة محاكمة 5 أشخاص اقتحموا قسم القرين 22 ديسمبر

تنظر دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الباسط إمبابى وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم وسكرتارية أحمد رزق، 22 ديسمبر 2018، إعادة محاكمة 5 أشخاص بعد صدور حكم بالسجن المؤبد ضدهم لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وقاموا بإقتحام قسم شرطة القرين وإضرام النيران في محتويات القسم.





أمرت النيابة بإحالة الجناية رقم 2504 لسنة 2013 قسم شرطة القرين 3058 كلي جنوب الزقازيق لمحكمة الجنايات (دائرة الارهاب).





وأشارت التحقيقات إلى أن كلا من "محمد ع م ب" و" محمد م ف" و" حسام ال م س" و"محمد ال م" و" محمد م س" مقيمين دائرة قسم شرطة القرين.





وأضافت التحقيقات أنهم انضمو لجماعة والإشتراك في جرائم الأعتداء علي الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخصة بإستعمال القوة والعنف حاملين أسلحة نارية وأدوات من شأنها احداث الموت( أسلحة بيضاء_ شوم_ زجاجات حارقة).





وأضافت التحقيقات انهم خربو مباني وأملاك عامة مبني ديوان قسم شرطة القرين أقتحام القسم وإضرام النيران في محتويات القسم وتكسير اساسة وتخريبه بإستخدام القوة والعنف مع موظفين عمومين هم ضباط وافراد الشرطة العاملين بقسم شرطة القرين واطلقو صوبهم أعيره نارية ورشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة اثناء تأديتهم لوظيفتهم.





وأضافت التحقيقات: قد نشأ من التعدي إصابة كلا من " ساعد شرطة " علي م ح ذ" و" أمين شرطة " السيد م م " من افراد قسم شرطة القرين وقد بلغو بذلك مقصدهم بإجبار افراد القوة علي ترك المكان.





وتابعت التحقيقات: عطلو وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة بأن قامو عقب اقتحامهم ديوان القسم بإضرام النيران بعدد من السيارات بيك اب شرطة وسيارة لوري خاصة بترحيلات القسم وسيارة إطفاء التابعين جميعهم لوزارة الداخلية.





وأكملت التحقيقات: اتلفو عمدا السيارة المرقومة " ر م أ 3659 مصر" و" السيارة رقم 45552 ملاكي الشرقية" والسيارة رقم " 3689 ر ع ط " ملاكي شرقية المملوكين للمجني عليهم " ملازم اول" وليد محمد عبدالباري" وملازم اول" أحمد أسامة خليل عاشور" وملازم اول " ايهاب إبراهيم محمد سليمان" الضباط بقسم شرطة القرين والدراجات البخارية المملوكة للمجني عليهم " رقيب شرطة" حسام عبدالسلام" ورقيب شرطة " السيد كمال" وعريف شرطة هشام إبراهيم " وعريف شرطة" سعيد متولي" وعريف شرطة " علي محمد" من قوة قسم شرطة القرين.





وأضافت التحقيقات أنهم مكنو المقبوض عليهم " أيمن ع" و" محمد س" و" عبدالله ا" و" احمد ع" و" رضا ا" و" محمد ا" من الهروب عقيب اقتحامهم السجن قسم شرطة القرين.



