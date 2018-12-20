وفد إعلامي كويتي يزور عدد من المشروعات القومية بقناة السويس

قام وفد إعلامي كويتي رفيع المستوي من ممثلي الصحف ووكالة الأنباء الرسمية 'كونا' برئاسة شيخ الصحفيين الكوييتين رئيس جمعية الصحفيين عدنان الراشد، بزيارة عدد من المشروعات القومية بمناطق قناة السويس والاسماعيلية وجبل الجلالة والعاصمة الادارية الجديدة.





وعبر الوفد الإعلامي الكويتي عن انبهاره بتنفيذ هذه المشروعات القومية العملاقة في وقت غير مسبوق، مؤكدين أن مصر الآن أمام نهضة جديدة ظهرت فيها الروح المصرية الأصيلة.





وقال الراشد: 'المارد المصري أبهر العالم في تحد كبير، يستكمل فيها البناء بروح عصرية غير مسبوقة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي انعش الروح المصرية بمختلف قطاعات الدولة سواء الحكومية أو بالقطاع الخاص، واصبح القائد الذي يشجع علي ابتكار الأفكار ويساهم في التخطيط ويشرف بنفسه علي المتابعة والتسويق'.





وأضاف: 'ما يحدث في مصر الآن، عمل مدروس غير مسبوق في تاريخ المصري الحديث'، مؤكدا أن 'الرئيس السيسي يعرف معدن الرجال'.

وخلال الزيارة شاهد الوفد علي أرض الواقع خطوات إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، ولاسيما بمنطقة جبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة.





وأطلع الوفد الكويتي علي الإنجازات التي تشهدها منطقة القناة لاسيما في مجال مشروعات البنية التحتية، بعد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في رفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة لرفع قدرتها علي استقبال أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة، بالإضافة إلي إنشاء مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس وسلسلة الكباري العائمة علي ضفافها بما يصب لصالح خدمة مشروعات التنمية في المنطقة ويسهم في تحويلها إلي مركز لوجستي وصناعي عالمي.





وقام الوفد الكويتي بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها تفقد موقع الأنفاق أسفل قناة السويس وعدد من المزارع السمكية وميناء شرق بورسعيد، مؤكدين أن ما شاهدوه من حجم عمل يدلل علي التخطيط العلمي الراقي مع إتباع أحدث النظم العالمية في التنفيذ لتلك المشروعات العملاقة.





وأكد أعضاء الوفد أن مصر تشهد طفرة اقتصادية كبيرة، مؤكدين علي دعمهم الكامل لمصر والقيادة المصرية لاستكمال مرحلة البناء والتعمير والتطوير.



