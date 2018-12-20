بريطانيا تسعى لاتفاق بديل لـ"البريكست" فى حالة عدم تمرير الصفقة مع الاتحاد الأوروبى

قالت "اندريا ليدسوم" زعيم مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، إنّ بريطانيا قد تسعى للاتفاق على اتفاقية انسحاب آخر "بسيط" مع الاتحاد الأوروبي، إذا رفض المشرعون البريطانيون اتفاق الطلاق الذى اقترحته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في غضون 99 يومًا في 29 مارس، وإذا لم يتمكن البرلمان من تمرير شروط الطلاق التي اتفقت عليها ماى، قال لوسياس، إن الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق كان خياراً.

وقالت ليدس لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه "في حالة لم نتمكن من تمرير اتفاقية الانسحاب من رئيس الوزراء، فإن ما سنحتاجه هو أن ننظر إلى ما هي البدائل"، مضيفة إن الحل البديل الذي قد يجده الاتحاد الأوروبي في مصلحته أيضا".

كما تابعت أنه يمكن أن يكون هناك اتفاق آخر بتبنى نهج أكثر تبسيطا يتجنب حافة الهاوية، وفقاً لوكالة رويترز.