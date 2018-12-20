أسطورة ريال مدريد يكشف وجهة جوزيه مورينيو الجديدة

كشفت إقالة المدرب جوزيه مورينيو عن عديد من التكهنات حول وجهة المدرب البرتغالي الجديدة، إلا أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني سابقًا يبدو واثقا من محطة المدرب "المثير للجدل" القادمة.





وأكد نجم ريال مدريد السابق، الصربي بريدراج مياتوفيتش أن علاقة مورينيو "متينة" جدا مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وهناك فرصة حقيقية لتعيين المدرب البرتغالي في مدريد.





وقال مياتوفيتش لإذاعة "كادينا سير": "لا أعلم ما هي النسبة لتعيين مورينيو) ولكن هذا الاحتمال كبير جدا.. أعلم جيدا أن بيريز يحب مورينيو كثيرا، وأعتقد أن في كل مرة يكون هناك فرصة لتعيينه كمدرب، سيتواصل هو معه".





وكان مانشستر يونايتد قد أقال مورينيو من منصبه التدريبي قبل أيام بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير هذا الموسم.





وسبق لمورينيو تدريب "النادي الملكي" لثلاثة مواسم، حقق فيها لقب الدوري الإسباني وكأس الملك الإسباني، ولكنه خلق بعض المشاكل مع لاعبين سابقين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني إيكر كاسياس.





وعمل مياتوفيتش مديرا لكرة القدم في النادي خلال فترة ما بين 2006 و2009، كما لعب مع الفريق بين أعوام 1996 و1999.





وكشفت تقارير صحيفة إنجليزية عن كلمات بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق.





ورفض مايكل كاريك أحد مساعدي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، احتفال بول بوجبا في غرفة تغيير الملابس، بعدما تم إخبار اللاعبين بإقالة المدرب البرتغالي، وقال له "لا أحد أكبر من النادي" وذلك حسب صحيفة "صن" البريطانية.





بول بوجبا يحتفل برحيل جوزيه مورينيو





وصاح بول بوجبا في ملعب تدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي بعد إعلان إقالة مورينيو، قائلا: "لقد لعب بالكرة الخاطئة".

وأعلن مايك كاريك أنه ليس مستعدًا للوقوف ومشاهدة اللاعبين يرقصون بعد إعلان خبر رحيل المدرب البرتغالي، لذلك أخبر الجميع أن النادي أكبر من أي لاعب أو مدرب.

وأكد كاريك للاعبين وخاصة الفرنسي بول بوجبا، أن النادي سوف يتخلص من أي شخص لن يلتزم بقيمه ومعاييره، وأن على الجميع القتال من أجل القميص.





بول بوجبا: جوزيه مورينيو لعب مع الشخص الخطأ





وأوضحت الصحيفة أن بوجبا قال أيضا: "كان يعتقد أن بإمكانه أن يجعلني أحمقًا، ويحول المشجعين ضدي، لقد لعب مع الشخص الخطأ".





وأشارت الصحيفة إلى أن البلجيكي روميلو لوكاكو، هو الوحيد الذي لم يكن مباليًا بالفرحة التي انتشرت في غرف ملابس الفريق بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولفتت إلى أن مورينيو لم يخاطب اللاعبين عقب إقالته، ولكنه شكر طاقم العمل الذي ساعده خلال فترته في مانشستر يونايتد.



