بعد وصولها الـ49.. جينفر لوبيز تكشف أسرار العناية ببشرتها

تتسائل معظم الفتيات حول سر جمال المغنية "جينفر لوبيز"، وما هو الروتين الذي تتبعه لتحافظ على بشرتها وحتى الآن.





أكدت المغنية الشهيرة أنها لا تعتمد على حقن البوتوكس والفيلر وتستخدم الطرق الطبيعية للحفاظ على بشرتها، وفقًا لما جاء بموقع "Harpersbazzar".





وصرحت "جينفر لوبيز" في لقاء لها أثناء عرض فيلمها "Second Act "، بأنها تعمل منذ فترة على إنتاج خط للعناية بالبشرة، مضيفة: "لأني أريد أن أضع كل أسراري للعناية بالبشرة في هذا المنتج".





وعن سؤالها عن نظام العناية ببشرتها قالت المغنية البالغة من العمر 49 عامًا أنها تعتني ببشرتها جيدًا وأنها تستخدم الكثير من منتجات العناية بالبشرة خصوصًا مع تقدمها في السن، وعن منتجها الجديد قالت جينفر لوبيرز إنها تريد أن تضع كل شىء له علاقة بالعناية بالبشرة في منتج واحد تستطيع النساء الاعتماد عليه بدون الحاجة لاستخدام حقن البوتوكس.





ودائمًا ما تنشر "جينفر لوبيز" صورًا لها على صفحتها الخاصة على إنستجرام بدون مكياج خصوصًا عندما تريد أن تتحدث مع معجبيها من خلال فيديو فهي لا تعتمد على وضع المكياج وتظهر بطبيعتها، لذلك يتساءل الجميع عن السر وراء بريق وإشراقة بشرتها، ما لفت انتباهها لإطلاق مجموعة للعناية بالبشرة.