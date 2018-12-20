تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الخميس





تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة اليوم الخميس، أول أيام الأسبوع مدفوعة بمبيعات الأجانب والعرب و ما زالت الحركة العرضية المائلة للهبوط تسيطر على أداء المتعاملين بالبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم ، نحو4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 739,9 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 744,52 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





على صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13030.68 نقطة، بينما أرتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 677.51نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.06% محققا مستوى 1693.87 نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 211,78 مليون ، من خلال تداول 40.4مليون سهم، بتنفيذ 1.3مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 125شركة مقيدة، ارتفع منها 15سهمًا، وتراجعت أسعار 78سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 32 سهمًا أخري.





واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء، مسجلا 20,2مليون جنيه، بنسبة استحواذ 73.7% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب حو عمليات البيع، مسجلًا 12.5 مليون جنيه، و 7.6مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 7.4%، 18.8% من التداولات.





وكانت البورصة المصرية قد اختتمت تعاملات أمس ،الأربعاء علي تراجع جماعي للمؤشرات ،مضغوطة بمبيعات الأجانب والعرب، ومستكملة الضغط البيعى فى حركة تصحيحية قصيرة منذ جلسة منتصف الاسبوع .





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم ، نحو1.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 744,52 مليار جنيه مقارنة بإغلاق عند 746,2 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13078.2 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 676.39 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.13% محققا مستوى 1692.8 نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 704,65 مليون ، من خلال تداول 150.9مليون سهم، بتنفيذ 1.5مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172شركة مقيدة، ارتفع منها 47 سهمًا، وتراجعت أسعار 79سهم.





وتوقع محللي البورصة، أن تستمر الحالة العرضية والتصحيح لحين ظهور محفزات جديدة .



