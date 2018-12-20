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ضبط عاطلين وبحوزتهما 4 قطع سلاح ناري بمنشأة القناطر

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 11:55 ص
ضبط عاطلين وبحوزتهما 4 قطع سلاح ناري بمنشأة القناطر
ضبط عاطلين
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من القبض على "أحمد. ث. ع" سن 26، مقيم بدائرة المركز وبحيازتة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلي وبمناقشته عن مصدر السلاح، قرر بشرائه من "محمد. ع. ا" سن 29، مقيم بدائرة المركز حيث تم ضبطه وبحوزته (2 فرد خرطوش- طبنجة معدلة- 3 طلقات خرطوش).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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