بيان عاجل من "سوريا الديمقراطية" بشأن إعلان الإنسحاب الأمريكي من سوريا

وصفت "قوات سوريا الديمقراطية" قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، بأنه يخدم الجماعات الإرهابية، داعيا إلى دعم دولي أكبر بمعركة الإرهاب التي أكدت أنها لم تنته بعد في سوريا.

وقال بيان لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الخميس، 20 ديسمبر إن "قرار البيت الأبيض القاضي بالانسحاب من شمال وشرق سوريا، سيؤثّر سلبا على حملة مكافحة الإرهاب، وسيعطي للإرهاب وداعميه ومؤيديه زخما سياسيا وميدانيا وعسكريا للانتعاش مجددا، للقيام بحملة إرهابية معاكسة في المنطقة".

وتابع البيان: أن "أن معركة مكافحة الإرهاب لم تنته بعد، ولم يتم بعد إلحاق الهزيمة النهائية به، بل هي في مرحلة حاسمة ومصيرية تتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع ودعما أكبر من التّحالف الدولي للاستمرار فيها، وزيادة في الدعم بكافة الأشكال للقوات المقاتلة على الأرض، وليس الانسحاب منها".

وحذر البيان، من أن الانسحاب "سيكون مخيباً لآمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار"، وسيؤدي لـ"حالة من اللا استقرار وزعزعة الأمن، وخلق فراغ سياسي وعسكري في المنطقة".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوقت حان لعودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم بعد سنوات من قتالهم ضد تنظيم "داعش". وفي رسالة بالفيديو بثها عبر حسابه بموقع تويتر، قال ترامب: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا العظماء إلى الوطن". وتابع: "لقد انتصرنا… لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".