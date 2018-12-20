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القبض على عاطلين هاربين من المؤبد في الخانكة والقناطر

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 11:53 ص
القبض على عاطلين هاربين من المؤبد في الخانكة والقناطر
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محمد نبيل
 
ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين هاربين من حكمين بالسجن المؤبد فى الخانكة والقناطر الخيرية تم التحفظ على المتهمين وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم. 

كان اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، تلقى اخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بقيام ضباط المباحث الجنائية بالقليوبية بحملة علي الهاربين من الأحكام القضائية واسفرت الحملة عن ضبط " ع ع ر " 28 سنة فران ومقيم الجبل الاصفر دائرة مركز الخانكة محكوم عليه هارب في القضية رقم 8746 لسنة 2016م جنايات مركز الخانكة قتل كلي رقم 2125 لسنة 2016م، حصر رقم 3614 لسنة 2016م، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنية.

و" م ح م " 24 سنة عاطل ومقيم أم المصريين – جيزة،محكوم عليه هارب في القضية رقم 36006 لسنة 2007م جنايات قسم بولاق الدكرور مخدرات، كلي رقم 4739 لسنة 2007م، حصر رقم 2959 لسنة 2008م، بالسجن المؤبد،جاري اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.
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