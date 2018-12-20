الصين: الكندية الثالثة المحتجزة تخضع لعقوبة إدارية بسبب العمل بشكل غير قانونى

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ان المرأة الكندية المحتجزة تخضع "لعقوبة إدارية" بسبب عملها بشكل غير قانوني بعد إعلان الحكومة الكندية احتجاز كنديا ثالثا في الصين.





واعتقل عملاء أمن الدولة في الصين الأسبوع الماضي اثنين من الكنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريتج ورجل الاعمال مايكل كيفور، متهمين إياهما بتعريض أمن الدولة للخطر.

وجاء اعتقال الكنديين في أعقاب اعتقال "منغ وانزو، كبير المسؤولين الماليين في شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة المحدودة للاتصالات، فى الأول من ديسمبر.

وألقي القبض على منج، بناء على طلب من الولايات المتحدة، التي تشارك في حرب تجارية مع الصين.

وحددت "هوا تشون يينج" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أنّ الكندية الثالثة تدعى "سارة مكيفر" التي كانت تخضع لـ "العقاب الإداري" بسبب "العمالة غير القانونية".

وأشارت "هوا" في مؤتمر صحفي يومي "ما أستطيع قوله هو أن الصين وكندا تحافظان على اتصالات قنصلية واضحة".

وعندما سئل عما إذا كانت قضية ماكيفر متصلاً بحالة كوفريتج وسبافور، أشارت هوا إلى أن طبيعة الحالات كانت مختلفة، بالنظر إلى اتهام الاثنين الآخرين بتعريض الأمن القومي للخطر.