بدء توافد المشاركين بمؤتمر طب كفر الشيخ "أمراض دم الأطفال ..التحديات والحلول"

بدأ المشاركون فى المؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، تحت عنوان "أمراض دم الأطفال.. التحديات والحلول"، فى الوصول الى قاعة المؤتمرات بالكلية، حيث وصل كل من الدكتور أحمد منصور، أستاذ طب الأطفال بجامعه المنصورة، الدكتورة ميرفت هشام، رئيس قسم طب الأطفال جامعه الزقازيق، الدكتوره ليلي شريف، رئيس وحده امراض دم الاطفال جامعه الزقازيق، الدكتور محمد الشنشوري، رئيس وحدة امراض دم الاطفال بجامعه طنطا، الدكتور طارق الجوهري، الدكتوره اسلام الهواري، بوحده امراض دم الأطفال وعضو وحده زرع نخاع العظام بجامعه طنطا.





وكان فى استقبالهم الدكتور حسن الباتع عميد الكلية والدكتور اسامة العجمي مقرر المؤتمر والدكتور محمد عبد العال وكيل كلية الطب لسئون التعليم والطلاب والدكتور حاتم الجوهري، نائب مدير المستشفي الجامعي





ويناقش المؤتمر عددأً من الموضوعات منها "السيولة والنزيف وفقر الدم "الأنيميا"، وأنيميا البحر المتوسط، وأمراض نقص الصفائح الدموية، وزرع نخاع العظام "الكحل" الحديث للأورام وبعض الأمراض المستعصية الأخرى.



