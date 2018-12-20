جمال القليوبي: أصبح لدينا تعدد في مصادر الطاقة





قال جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، ان هناك العديد من الايجابيات بعد ان أعلنت مصر وقف أستيرد الغاز الطبيعى وأنه سيكون هناك أكتفاء ذاتى ، حيث انها بذلك نجحت فى تامين قدرات الاقتصاد، الذى تمثل الطاقة العامل الاساسى به ، لانه من اساسيات متطلبات الاستثمار العالمي، لتشجيع المستثمرين.





واضاف"القليوبي" من خلال لقاء مع داليا أشرف مقدمة برنامج "8 الصبح" على قناة dmc، أن مصر أصبح لديها الان ملف جديد وهو تنوع مصادر الطاقة، حيث كنا نعتمد بنسبة 95% على كل مشتقات الوقود البتروالى، اما الان فقد أصبح لدينا تعدد فى مصادر الطاقة، مثل الطاقة النووية ، الفحم ، الطاقة المتجددة ، الطاقة كهرمائية ، وان يكون الغاز والبتروال متماشى مع المعايير العالمية.





وتابع "القليوبي" أن كل هذا ترتب عليه أننا اصبحنا لدينا القدرة على عمل مشروعات قومية وانجازها بنتائجها حسب الجداول الزمنية الموضوعة. وبالنسبة للمواطنين فقد كانت قدرات الدولة محددة فى ملفات الدعم لهم وكانت لا تخرج عن السلع التمونية والمعاشات وما يخص الصحة والتعليم وما يخص الخدمات العامة، لهذا كانت للدولة خططها فى اختلاف مدخلاتها من الاقتصاد، خاصة ان الدخل المصرى نمطى ومعروفة مثل العاملين فى الخارج ، وهيئة قناة السويس والسياحة ، وهى كانت خدمات ثابتها لا تتغير.



