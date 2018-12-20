جمال القليوبي: مصر احتلت مكانة متقدمة على خريطة الطاقة العالمية

قال جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هناك مجهود كبير قامت به الدولة وقطاعى البتروال والكهرباء والقيادات العامة والسياسية، من اجل وضع مصر على الخريطة الطاقة العالمية، وذلك من خلال الانجازات التى تمت على مدار الاربع سنوات الماضية.





واضاف"القليوبي" من خلال لقاء مع برنامج "8 الصبح" على قناة dmc ، ان هذة الانجازات تحققت بفضل الخطط التى تم وضعها لهذا القطاع منذ عام 2015 وتمت تنفيذها حسب الجداول الزمنية المحددة طوال الاعوام الثلاثة الماضية، وكان اهمها اتقاف منظومة الكهرباء مع منظومة البترول،لانة لا يمكن ان يتم انتاج كهرباء الا فى وجود مخزون من المواد الوقودية.





وتابع "القليوبي" أن هذة الخطط كانت واضحة للعالم كله وهو الوصول الى انتاجية من الغاز الطبيعى يكفى احتياجاتنا وان يكون هناك فائض، وبكورة هذه الخطط كان المرحلة التشغلية الاولى من حقل ظهرالذى كانت فى نهاية 2017 ، ووصل الانتاج فى بداية 2018 مليار قدم مكعب، وفى أكتوبر الماضى وصل الى 2.7 مليار قدم يوميا، وهذا رقم كبير فى مشروع قومى عملاق، وهذا يمثل 40% مما تنتجه الدولة فى هذا المشروع، وبالتالى توفير كم كبير من العملة الصعبة الذى كانت الدولة تنفقها على الاستيراد من الشركات العالمية المختلفة، حيث كنا نستورد 12 شحنة سنويا بقيمة 240 مليون دولار شهريا، بمتوسط سنوى كان أكثر من 2.3 مليار دولار سنويا.



