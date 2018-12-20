ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قتلى بانفجار قنبلة داخل حافلة في إثيوبيا

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
قتلى بانفجار قنبلة داخل حافلة في إثيوبيا
انفجار قنبلة - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قتل 10 أشخاص على الأقل إثر انفجار قبلة في حافلة صغيرة في قرية بينيشانغول غوموز غربي إثيوبيا.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القنبلة انفجرت في قرية توجا قرب الحدود بين ولايتي أوروميا وبينيشانغول غوموز.

 

واتهم مفوض شرطة المنطقة بالهجوم، متمردي جبهة تحرير "أورومو" وهي مجموعة وقعت مؤخرا اتفاق سلام مع الحكومة الإثيوبية.

 

وقتل عشرات الأشخاص في الأشهر الأخيرة في تلك المنطقة خلال مواجهات قبلية بسبب نزاعات طويلة الأمد على الأراضي.

 

يذكر أن أربعة مسؤولين إثيوبيين قتلوا في المنطقة في سبتمبر إثر إطلاق للنار عليهم لدى عودتهم من مؤتمر للسلام، فيما نفت جبهة تحرير "أورومو" تورطها في الهجمات في هذه المنطقة.

 

المزيد عن: مقتل 10 اشخاص قتلى انفجار قنبلة داخل حافلة انفجار قنبلة اثيوبيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
x
19:00
الداخلية
الدوري السعودي
الرائد
x
14:20
الحزم
الفيصلي
x
16:50
الوحدة