قتلى بانفجار قنبلة داخل حافلة في إثيوبيا

قتل 10 أشخاص على الأقل إثر انفجار قبلة في حافلة صغيرة في قرية بينيشانغول غوموز غربي إثيوبيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القنبلة انفجرت في قرية توجا قرب الحدود بين ولايتي أوروميا وبينيشانغول غوموز.

واتهم مفوض شرطة المنطقة بالهجوم، متمردي جبهة تحرير "أورومو" وهي مجموعة وقعت مؤخرا اتفاق سلام مع الحكومة الإثيوبية.

وقتل عشرات الأشخاص في الأشهر الأخيرة في تلك المنطقة خلال مواجهات قبلية بسبب نزاعات طويلة الأمد على الأراضي.

يذكر أن أربعة مسؤولين إثيوبيين قتلوا في المنطقة في سبتمبر إثر إطلاق للنار عليهم لدى عودتهم من مؤتمر للسلام، فيما نفت جبهة تحرير "أورومو" تورطها في الهجمات في هذه المنطقة.