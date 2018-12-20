بـ4 خطوات.. "البريد السعودي" يكشف خطوات بسيطة لاستلام جواز السفر عبر "أبشر"





كشف "البريد السعودي"، اليوم الخميس، عن خطوات بسيطة لاستلام جواز السفر من خلال العنوان الوطني بعد تجديده عبر "أبشر".





وأوضح "البريد السعودي" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر"، أن طريقة الحصول على الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي: تسليم الجواز القديم وإشعار التجديد من أبشر لموظف البريد؛ ثم التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.





وفي السياق نفسه، قال حساب البريد أن الخطوة الثالثة تتمثل في سداد الرسوم المستحقة للتوصيل؛ ثم سيصلك الجواز المجدد مع القديم إلى عنوانك الوطني.



