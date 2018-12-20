اسعار الريال السعودى اليوم الخميس 20-12-2018 في البنوك المصرية والسوق السوداء واعلى سعر للشراء - التعاملات الصباحية

شهدت اسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك، في البنوك الحكومية والخاصة، حالة من الاستقرار ليسجل الريال السعودي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة والسوق السوداء خلال ختام التعاملات الرسمية الصباحية اليوم السبت 15-12-2018، ومن خلال التقرير الأتي نتعرف على أسعار صرف الريال السعودى في البنوك الهامة بحسب أخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.









سعر الريال السعودي فى بنك مصر 4.75 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري





4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى اليوم مصر في السوق السوداء

واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4.70 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودى في البنوك نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.





سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع





اعلى سعر للريال السعودى





استقر سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزى خلال التعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الريال السعودى نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للريال السعودى في البنوك بعد اتش اس بي سي.



