يسرا تحتفل بـ"الكريسماس" في السفارة الأمريكية

نشر الحساب الرسمي للفنانة يسرا على "إنستجرام" صورًا من احتفالها بالكريسماس في السفارة الأمريكية، وعلق حساب يسرا على الصور: "السوبر ستار يسرا في حفل الكريسماس بالسفارة الأمريكية".

يُذكر أن الفنانة الكبيرة يُسرا، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، حضرت ضيفة شرف حفل ختام النسخة الثالثة من مهرجان أفلام الهجرة الدولي (من 28 نوفمبر إلى 18 ديسمبر)، والذي نظمته الأمم المتحدة، برعاية وزارة الخارجية المصرية، واختتم فعالياته الثلاثاء في حفل كبير عُقد في قصر محمد علي بالقاهرة.

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.





ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، كذلك فقد درج التقليد الكنسي على اعتباره في منتصف الليل، وقد ذكر إنجيل الطفولة ليعقوب المنحول في القرن الثالث الحدث على أنه قد تم في منتصف الليل، على أن البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية قد ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا.





يذكر أيضًا، أنه قبل المسيحية كان يوم 25 ديسمبر عيدًا وثنيًا لتكريم الشمس، ومع عدم التمكن من تحديد موعد دقيق لمولد يسوع حدد آباء الكنيسة عيد الشمس كموعد الذكرى، رمزًا لكون المسيح "شمس العهد الجديد" و"نور العالم".[1][2] ويعد عيد الميلاد جزءًا وذروة "زمن الميلاد" الذي تستذكر فيه الكنائس المسيحية الأحداث اللاحقة والسابقة لعيد الميلاد كبشارة مريم وميلاد يوحنا المعمدان وختان يسوع، ويتنوّع تاريخ حلول الزمن المذكور بتنوع الثقافات المسيحية غير أنه ينتهي عادة في 6 يناير بعيد الغطاس، وهو تذكار معمودية يسوع.



