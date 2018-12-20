إجراء 12 عملية جراحية ناجحة ضمن "قوائم الانتظار" بالشرقية (صور)

نظمت إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبرئاسة الدكتور إياد درويش، مدير الإدارة، وبإشراف الدكتور محمد يوسف، مدير عام الطب العلاجي، قافلة جراحية بمستشفى "أبو كبير" المركزي، وذلك بالتنسيق مع الدكتور يسري الشبراوي، مدير الإدارة الصحية بأبو كبير والقائم بأعمال مدير المستشفى، والدكتور محمد شوقي، مسئول المنطقة الوسطى بإدارة المستشفيات.



