إجراء 12 عملية جراحية ناجحة ضمن "قوائم الانتظار" بالشرقية (صور)
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:11 ص
إسلام علي وسمر السيد
نظمت إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبرئاسة الدكتور إياد درويش، مدير الإدارة، وبإشراف الدكتور محمد يوسف، مدير عام الطب العلاجي، قافلة جراحية بمستشفى "أبو كبير" المركزي، وذلك بالتنسيق مع الدكتور يسري الشبراوي، مدير الإدارة الصحية بأبو كبير والقائم بأعمال مدير المستشفى، والدكتور محمد شوقي، مسئول المنطقة الوسطى بإدارة المستشفيات.
وانتهت القافلة من إجراء 12 عملية جراحية ما بين كبرى ومتوسطة لتخصصات "العظام، والجراحة العامة، وأمراض النساء"، وذلك بمشاركة أطباء من مستشفيات مختلفة، حيث ضم فريق العمليات الدكتور محمد البشبيشي، من مستشفى "ههيا" المركزي، والدكتور عماد عبدالقادر، من مستشفى "فاقوس" المركزي، والدكتور علي عبدالله، والدكتور عمرو حسين، والدكتور محمود غنيم، والدكتور عادل النجار، والدكتور أيمن منصور، من مستشفى "أبو كبير" المركزي.