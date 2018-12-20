عاجل.. سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاعتدال في الطقس خلال فترات النهار، ولكنه يكون شديد البرودة في الليل، لافتا إلى وجود سحب منخفضة إلى متوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة ما زالت ثابتة، لتسجل على القاهرة العظمى 20 درجة، متابعا أنه من المنتظر حدوث تحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.



وتابع أن هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، غدا الجمعة.

