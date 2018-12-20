عاجل.. أحمد فتحي يعلن جاهزيته لمواجهة جيما الإثيوبي

أعلن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته لمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام جيما الأثيوبي.





وشارك فتحي بقوة في مران فريقه المقام حاليا على ستاد مختار التتش بالجزيرة، بعد تعافيه من الإصابة.





وغاب فتحي عن الأهلي منذ تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي أول نوفمبر الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وليد سليمان يواصل الغياب عن مران الأهلي





واصل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غيابه عن مران فريقه الجماعي والمقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





ويعاني سليمان من الإصابة بإجهاد في كاحل القدم، حرمه من المشاركة في مباراة الأهلي السابقة أمام النجوم في الدوري الممتاز.





ولن يتمكن سليمان من اللحاق بمباراة الأهلي المقبلة، أمام جيما الأثيوبي، لعدم تعافيه من الإصابة.





ويستعد الأهلي للسفر إلى أثيوبيا مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة جيما ابا جيفار يوم الأحد المقبل في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب ببرج العرب انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين نظيفين لناصر ماهر ومراون محسن.





بعثة الأهلي تطير لإثيوبيا مساء اليوم





تغادر القاهرة في العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى أثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما ابا جيفار في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى أثيوبيا مساء أول أمس الثلاثاء لكن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة جعل مسئولو الأهلي يقومون بتغيير موعد السفر.





ويختتم الفريق الأحمر ، تدريباته صباح اليوم الخميس، على ستاد مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى أثيوبيا.



