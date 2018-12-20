فتاة تتخلص من حياتها شنقا بالشرقية

أنهت فتاة حياتها شنقا داخل منزلها بقرية كفر الغلابة التابعة لدائرة مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.



وتلقى اللواء جرير مصطفي مساعد وزيرلداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بإستقبال مستشفي ابوكبير " أسماء ج ال" 15 عاماطالبة جثة هامدة بعد قيامها بالانتحار شنقا بالمنزل وتبين مرورها بحالة نفسية سيئة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.