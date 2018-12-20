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إصابة شخص إثر اصطدامه بسيارة بالواحات

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:58 ص
إصابة شخص إثر اصطدامه بسيارة بالواحات
إسعاف
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كريم المنجي
 
أصيب شخص إثر اصدامتة بسيارة أثناء عبوره طريق الواحات، ما أدى إلى كثافة مرورية للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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