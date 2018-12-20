شاهد.. حريق يلتهم محتويات مسجد "عباد الرحمن" بالشرقية

نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية، في السيطرة على حريق نشب بمسجد "عباد الرحمن" بقرية "دبيج" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.



وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمسجد "عباد الرحمن" بقرية "دبيج" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.



وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة القريبة من المسجد، فيما أتت النيران على محتويات المسجد بالكامل.