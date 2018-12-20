شعارات عبرية تدعو لقتل العرب في القدس

خط مستوطنون يهود فجر اليوم الخميس شعارات عنصرية تدعة لقتل العرب في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس.



وافادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا "حي الغرابلة" في بيت حنينا،الملاصقة لمستوطنة "بسغات زئيف" وقاموا بخط شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب، كما أعطبوا اطارات عشرات السيارات المملوكة لعائلات في البلدة.

