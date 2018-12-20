اليوم.. إغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

ستقوم مساء اليوم الخميس، اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، "بإغلاق جزئي" لكوبرى عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام، في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.





وتقرر أن تكون مواقع العمل، فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على 4 مراحل على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.



