اليوم.. إغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:53 ص
كريم المنجي
ستقوم مساء اليوم الخميس، اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، "بإغلاق جزئي" لكوبرى عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام، في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.
وتقرر أن تكون مواقع العمل، فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على 4 مراحل على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.
وسوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
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