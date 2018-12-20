ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. إغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:53 ص
اليوم.. إغلاق جزئي لكوبري عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام
طباعة
كريم المنجي
 
ستقوم مساء اليوم الخميس، اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، "بإغلاق جزئي" لكوبرى عباس بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام، في الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

وتقرر أن تكون مواقع العمل، فى الاتجاه القادم من الجيزة اتجاه القاهرة والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب على 4 مراحل على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.

وسوف يتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
المزيد عن: حوادث الفجر الخميس الادارة العامة للمرور اغلاق جزئي لكوبري عباس أعمال تطوير لمدة 3 أيام أخبار الفجر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
x
19:00
الداخلية
الدوري السعودي
الرائد
x
14:20
الحزم
الفيصلي
x
16:50
الوحدة