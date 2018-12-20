اسعار العملات اليوم الخميس 20-12-2018 في مصر .. العملات العربية تستقر وتباين ملحوظ في الأجنبية - التعاملات الصباحية

شهدت أسعار العملات في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في السوق المصري، وتستقر العملات العربية مقابل الجنيه في البنوك فيما تشهد العملات الأجنبية تباين ملحوظ وخاصة اليورو والجنيه الاسترليني، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديث جديد خلال فترة تعاملات الظهيرة لأسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه بحسب الاحصائيات الصادرة عن البنك الاهلى المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم فى مصر اليوم 20-12-2018 استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.





سعر اليورو الأوروبى في مصر اليوم 20-12-2018

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه نحو 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع بحسب احر الاحصائيات الصادرة عن البنك الاهلى المصري.





سعر الدينار البحريني اليوم 20-12-2018





استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا 47.61 جنيها للشراء ، 47.42 جنيها للبيع.





سعر الدرهم الاماراتي في البنك الاهلى اليوم

استقر سعر صرف الدرهم الاماراتي مقتبل الجنيه المصري في البنك الاهلى الصري احد اكبر البنوك الحكويمة مسجلا نحو 4.84 جنيها للشراء ، 4.86 جنيها للبيع.





سعر الريال القطرى في مصر الان

استقر سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك الاهلى المصري مسجلا نحو 4.61 جنيها للشراء ، 4.91 جنيها للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم 20-12-2018 في مصر

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، فى تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الاسبوع، للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترليني اليوم 20-12-2018 استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.



