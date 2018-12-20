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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الساحل دون إصابات

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:47 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الساحل دون إصابات
حريق
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كريم المنجي
 
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الساحل، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق بالساحل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
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