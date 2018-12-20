ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تراجع ودائع القطاع المصرفي في قطر على أساس سنوي

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:47 ص
تراجع ودائع القطاع المصرفي في قطر على أساس سنوي
القطاع المصرفي
طباعة
وكالات
 

كشفت بيانات الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم ، عن تراجع قيمة الودائع في البنوك القطرية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.02% على أساس سنوي.

 

وبلغت قيمة إجمالي الودائع بالبنوك القطرية خلال نوفمبر 794.08 مليار ريال (219.71 مليار دولار)، مقابل 802.25 مليار ريال (221.97 مليار دولار) بالشهر المناظر من 2017.

 

وأوضحت البيانات أن تقلص ودائع القطاع العام القطري في البنوك كان عاملاً أساسياً في التراجع السنوي لمجمل الودائع، حيث بلغت قيمة ودائع الحكومة في نوفمبر الماضي 285.49 مليار ريال، علماً بأنها سجلت 308.28 مليار ريال في الشهر المناظر من العام السابق، بانخفاض 7.4%.

 

وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الودائع في البنوك القطرية خلال نوفمبر 2018 بنسبة 1.47%، علماً بأنها كانت تبلغ في أكتوبر السابق 806 مليار ريال. وأثر على ذلك الانخفاض، تراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.7% لتصل إلى 164.26 مليار ريال، بدلاً من 167.10 مليار ريال في أكتوبر السابق. 

 

كما تراجعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر الماضي بنسبة 1.1% إلى 484.87 مليار ريال، مقابل 490.32 مليار ريال في أكتوبر 2018. وبلغت قيمة الودائع الحكومية القطرية 285.49 مليار ريال، مقارنة بـ290.51 مليار ريال في أكتوبر بانخفاض شهري 1.7%.

 

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما شكل ضغوطا على القطاع المصرفي القطري بسبب تراجع الإيرادات، و نزوح الودائع منذ قرار المقاطعة.  .

المزيد عن: قطر ايران القطاع المصرفي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
x
19:00
الداخلية
الدوري السعودي
الرائد
x
14:20
الحزم
الفيصلي
x
16:50
الوحدة