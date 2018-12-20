تراجع ودائع القطاع المصرفي في قطر على أساس سنوي

كشفت بيانات الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم ، عن تراجع قيمة الودائع في البنوك القطرية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.02% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة إجمالي الودائع بالبنوك القطرية خلال نوفمبر 794.08 مليار ريال (219.71 مليار دولار)، مقابل 802.25 مليار ريال (221.97 مليار دولار) بالشهر المناظر من 2017.

وأوضحت البيانات أن تقلص ودائع القطاع العام القطري في البنوك كان عاملاً أساسياً في التراجع السنوي لمجمل الودائع، حيث بلغت قيمة ودائع الحكومة في نوفمبر الماضي 285.49 مليار ريال، علماً بأنها سجلت 308.28 مليار ريال في الشهر المناظر من العام السابق، بانخفاض 7.4%.

وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الودائع في البنوك القطرية خلال نوفمبر 2018 بنسبة 1.47%، علماً بأنها كانت تبلغ في أكتوبر السابق 806 مليار ريال. وأثر على ذلك الانخفاض، تراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.7% لتصل إلى 164.26 مليار ريال، بدلاً من 167.10 مليار ريال في أكتوبر السابق.

كما تراجعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر الماضي بنسبة 1.1% إلى 484.87 مليار ريال، مقابل 490.32 مليار ريال في أكتوبر 2018. وبلغت قيمة الودائع الحكومية القطرية 285.49 مليار ريال، مقارنة بـ290.51 مليار ريال في أكتوبر بانخفاض شهري 1.7%.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما شكل ضغوطا على القطاع المصرفي القطري بسبب تراجع الإيرادات، و نزوح الودائع منذ قرار المقاطعة. .