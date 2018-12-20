ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المكسيك ترفض طلبا استراتيجيا أمريكيا

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:34 ص
المكسيك ترفض طلبا استراتيجيا أمريكيا
الجيشين المكسيكي - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أعلنت المكسيك عن رفضها المطلق لـ"مشروع ميريدا" العسكري مع الولايات المتحدة، والذي بموجبه وضعت خطة لتحالف عسكري يقوم على التنسيق بين الجيشين المكسيكي والأمريكي.

 

وأعرب الرئيس المكسيكي، لوبيز أوبرادور، يوم أمس الأربعاء، عن رفضه لفكرة المشروع بين المكسيك والولايات المتحدة.

 

وفي تعليق خاص لوكالة "Sin embargo" الأرجنتينية، قال: "نحن نرفض التنسيق والتعاون من أجل الأمن فقط من الجانب المكسيكي، وبالتالي نحن نرفض "مشروع ميريدا" واستراتيجيتها.

 

وأضاف لوبيز، قائلا: "نحن ندعم كل مشروع يهدف إلى التنمية ولكن ضد أي تعاون أو مشروع عسكري".

 

الجدير بالذكر أن "مشروع ميريدا" هو مشروع بدعم أمريكي يقوم على تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية لدول أمريكا الوسطى والمجاورة.

 

وخصص الكونغرس الأمريكي في السنة المالية الحالية 145 مليون دولار للمكسيك بموجب مبادرة ميريدا للمساعدة في مكافحة تدفق المواد الأفيونية إلى الولايات المتحدة.

 

المزيد عن: وزير خارجية المكسيك طلبا استراتيجيا الولايات المتحدة الرئيس المكسيكي التنسيق والتعاون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
x
19:00
الداخلية
الدوري السعودي
الرائد
x
14:20
الحزم
الفيصلي
x
16:50
الوحدة