اليوم.. ماجد المصري يعاود التصوير مجددًا بالإنتاج الإعلامي

يستكمل الفنان ماجد المصري، تصوير مشاهد مسلسله "بحر" بمجمع مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يصور المصرى مشاهده على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة، وكان المصرى قد انتهى من تصوير مشاهد الصعيد الفترة الماضية، خلال المسلسل الذى تدور أحداثه على مدار 60 حلقة.





ويشارك في بطولة "بحر" محمد دياب، وثراء جبيل والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبدالرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان واشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة، والمسلسل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبدالفتاح.